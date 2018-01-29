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Почти 200 сирийцев вернулись в свои дома за сутки

Общество
29 января, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Российские военные зафиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс, а также в Восточной Гуте

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Почти 200 жителей Сирии за минувшие сутки вернулись в свои дома, оставленные ранее из-за приближения боевых действий. Об этом сообщили в понедельник в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 180 человек, в том числе в провинции Хомс - 14, Дейр-эз-Зор - 166", - говорится в сообщении.

В бюллетене отмечается, что российские военные фиксировали отдельные случаи нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хомс, а также в Восточной Гуте (пригород Дамаска).

"Российские специалисты продолжают контакты с сирийскими властями и Сирийским Арабским Красным Полумесяцем с целью организации гуманитарной эвакуации больных из Восточной Гуты", - сообщили в Центре. Российские военные врачи за сутки оказали помощь 22 жителям Сирии, в том числе 10 детям.

Жителям населенного пункта Мазлум доставлено более 2 тонн продовольствия. "Продолжается работа по решению проблем гуманитарной обстановки и созданию условий для возвращения беженцев к местам прежнего проживания", - добавили в Центре.

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