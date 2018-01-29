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Парк "Зарядье" и обновленные "Лужники" номинированы на премию недвижимости MIPIM Awards

Общество
29 января, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Парк удостоен номинации в категории "Лучший проект регенерации городской среды", а стадион "Лужники" - "Лучший проект восстановления здания"

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. /ТАСС/. Московский парк "Зарядье" и реконструированный стадион "Лужники" номинированы на престижную премию в области недвижимости MIPIM Awards. Столичные объекты есть в списке номинантов в 2018 году, опубликованном в понедельник на сайте премии.

Так, парк "Зарядье" удостоен номинации в категории "Лучший проект регенерации городской среды", а стадион "Лужники" - в категории "Лучший проект восстановления здания".

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В категории "Лучший проект регенерации городской среды" также представлены расположенный в столице Индонезии Джакарте парк Калиджодо, связавший несколько районов Милана район Порто Нуова и жилой комплекс Пулманхоф в Берлине.

За премию в качестве "Лучшего проекта восстановления здания" наряду с "Лужниками" поборются здание администрации порта Антверпена, технологический парк "NOI" в итальянском городе Больцано и жилой дом "The Silo" в Копенгагене.

 

Премия MIPIM Awards была учреждена в 1991 году. В этом году она вручается в 11 номинациях, охватывающих различные сегменты рынка недвижимости. Победители будут объявлены в марте 2018 года в Каннах.

О "Зарядье" и "Лужниках"

Парк "Зарядье", открывшийся в Москве 9 сентября 2017 года, является первым крупным парком, созданным в столице за последние 70 лет. На его территории представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Там также разместились филармония, "Парящий мост", научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

Реконструкция стадиона "Лужники" велась с осени 2013 года по май 2017 года, а первый матч на обновленном стадионе был сыгран 11 ноября прошлого года. После реконструкции вместимость "Лужников" увеличилась на 3 тыс. мест и составляет 81 тыс. зрителей. Стадион станет центральной ареной ЧМ-2018: на нем пройдут четыре матча группового этапа, встречи 1/8 финала и 1/2 финала, а также финал.

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