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Глава Еврейского конгресса назвал ОБСЕ важной площадкой для борьбы с антисемитизмом

Общество
29 января, 23:42 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Вячеслав Кантор заявил, что "европейским евреям нужна ответственная и солидарная позиция ключевых европейских организаций в борьбе с антисемитизмом"

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РИМ, 29 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) предоставляет важную платформу в борьбе антисемитизмом. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с ТАСС президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор, принявший участие в первой Международной конференции об ответственности государств, институтов и отдельных людей за противодействие антисемитизму на пространстве стран ОБСЕ, прошедшей в итальянской столице.

"Мы возлагаем большие надежды на ОБСЕ. Европейским евреям нужна ответственная и солидарная позиция ключевых европейских организаций в борьбе с антисемитизмом. Наступает трудная часть - переход от слов к действию", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, конференция является крайне важной, а место проведения - очень символичным. "Именно в Риме в 1993 году была принята Декларация ОБСЕ об агрессивном национализме, - напомнил Кантор. - 25 лет назад она провозгласила, что агрессивный национализм, расизм, шовинизм, ксенофобия и антисемитизм создают обстановку этнической, политической и социальной напряженности в государствах и в отношениях между ними, они также подрывают международную стабильность и предпринимаемые во всем мире усилия с целью прочного закрепления всеобщих прав человека. С сожалением я должен сказать, что последние годы доказали, что Римская декларация верно указала на это", - завершил он.

Нынешняя конференция - первое крупное событие, организованное Италией в рамках председательства в ОБСЕ, которое перешло стране 1 января 2018 года. Форум проводится при поддержке Союза итальянских еврейских общин и фонда Центра современной еврейской документации. Символично, что она проходит сразу после Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в день освобождения в 1945 году Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Италия надеется, что такая конференция станет постоянной и ежегодной, ее будут проводить другие страны, председательствующие в ОБСЕ.

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