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Приглашения на выступление Трампа перед Конгрессом США напечатали с ошибкой

Общество
30 января, 0:53 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, января. /ТАСС

Один из конгрессменов пошутил, что за проверку орфографии, похоже, отвечала министр образования страны

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Michael Probst

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Приглашения на выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом - послание "О положении страны" - которое состоится во вторник вечером, напечатали с опечаткой во втором слове. Информацию об этом вместе с фотографиями документов разместил в понедельник на своих страницах в Twitter ряд законодателей.

Как видно на изображениях, в ряде приглашений вместо State of the Union ("О положении страны") напечатано State of the Uniom. "С нетерпением жду завтрашнего послания State of the Uniom", - написал сенатор Марко Рубио (республиканец от штата Флорида).

"Только что получил свое приглашение на послание "О положении страны". Похоже, что за проверку орфографии отвечала [министр образования США] Бетси Девос", - написал конгрессмен-демократ Рол Грихальва (от штата Аризона).

Как сообщила газета The Hill, за печать приглашений отвечало специальное подразделение Палаты представителей США. Источник издания заявил, что пригласительные, содержащие опечатку, отозвали, их перепечатают.

Глава Белого дома выступит с посланием "О положении страны" перед обеими палатами Конгресса 30 января. Как ожидается, акцент в нем будет сделан на внутриполитические проблемы США и экономику, Трамп также затронет вопросы национальной безопасности.

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