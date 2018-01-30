Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT опубликовала список всех людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп

Общество
30 января, 1:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС

Издание посвятило этой подборке две полосы

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Дональд Трамп с момента избрания на пост президента США 8 ноября 2016 года выступил в Twitter с критическими комментариями в отношении 181 политика, организации или страны. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

Издание на двух полосах напечатало подборку материалов с именами тех, кому были адресованы послания, и кратким их содержанием. Эту публикацию газета снабдила заголовком "Все люди, места и вещи, в отношении которых Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента избрания на пост президента США".

Смотрите также

CNN: Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты

Трамп предложил провести соревнования на звание самого плохого СМИ

Трамп обвинил оппонентов в попытках усомниться в его уме и назвал себя гением

Наибольшее число жестких комментариев президента, как следует из этой публикации, пришлось в адрес американских средств массовой информации. Для их характеристики он употреблял такие термины, как "бесчестные", "лживые", "очень коррумпированные", "несправедливые", "практически всегда негативные", "неточные", "злобные", "преисполненные конспирологическими теориями и слепой ненавистью".

Отдельных ярких эпитетов удостоились телекомпании. CBS Трамп назвал "лживыми новостями" и "врагом американского народа", CNN - "пользующимся наименьшим доверием среди СМИ" и "мусорной журналистикой", NBC - "более бесчестной, чем даже CNN" и "предвзятой". Газету The New York Times президент называл "провальной", "слабой и неэффективной", "посмешищем" и "врагом американского народа", а социальную сеть Facebook - "всегда антитрамповской".

При характеристике своего бывшего соперника - кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон - Трамп, как следует из публикации, неоднократно использовал термин "криводушная Хиллари", бывшего президента США Барака Обаму называл "слабаком", а соглашение по ядерной программе Ирана - "ужасающим".

Досталось и скандальной книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа, которая появилась в продаже в начале января: Трамп отозвался о ней как о "лживой" и "скучной". Расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса, он назвал "величайшей охотой на ведьм в американской истории".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Мюллер, Роберт Клинтон, Хиллари
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама