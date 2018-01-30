NYT опубликовала список всех людей и организаций, которых за год раскритиковал Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Дональд Трамп с момента избрания на пост президента США 8 ноября 2016 года выступил в Twitter с критическими комментариями в отношении 181 политика, организации или страны. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

Издание на двух полосах напечатало подборку материалов с именами тех, кому были адресованы послания, и кратким их содержанием. Эту публикацию газета снабдила заголовком "Все люди, места и вещи, в отношении которых Дональд Трамп выступил с оскорблениями с момента избрания на пост президента США".

Наибольшее число жестких комментариев президента, как следует из этой публикации, пришлось в адрес американских средств массовой информации. Для их характеристики он употреблял такие термины, как "бесчестные", "лживые", "очень коррумпированные", "несправедливые", "практически всегда негативные", "неточные", "злобные", "преисполненные конспирологическими теориями и слепой ненавистью".

Отдельных ярких эпитетов удостоились телекомпании. CBS Трамп назвал "лживыми новостями" и "врагом американского народа", CNN - "пользующимся наименьшим доверием среди СМИ" и "мусорной журналистикой", NBC - "более бесчестной, чем даже CNN" и "предвзятой". Газету The New York Times президент называл "провальной", "слабой и неэффективной", "посмешищем" и "врагом американского народа", а социальную сеть Facebook - "всегда антитрамповской".

При характеристике своего бывшего соперника - кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон - Трамп, как следует из публикации, неоднократно использовал термин "криводушная Хиллари", бывшего президента США Барака Обаму называл "слабаком", а соглашение по ядерной программе Ирана - "ужасающим".

Досталось и скандальной книге "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вулфа, которая появилась в продаже в начале января: Трамп отозвался о ней как о "лживой" и "скучной". Расследования приписываемого Москве вмешательства в выборы в США, которые ведут спецпрокурор Роберт Мюллер и несколько комитетов Конгресса, он назвал "величайшей охотой на ведьм в американской истории".