Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: большинство молодых американцев считают, что США следуют неверным курсом

Общество
30 января, 1:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 30, января. /ТАСС

Об этом заявили 63% опрошенных, родившихся после 2000 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Большинство молодых американцев считают, что США следуют неверным курсом и не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного телекомпанией NBC и исследовательской службой GenForward.

Смотрите также

Опрос: каждый восьмой голосовавший за Трампа не сделал бы этого вновь

Опрос: рейтинг доверия Трампа достиг рекордного минимума среди президентов США за 70 лет

63% молодых людей, родившихся после 2000 года, считают, что США сейчас следуют неверным курсом. Противоположную точку зрения высказали 18% опрошенных и еще 18% заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.

Такое же число опрошенных - 63% - критически оценили деятельность Трампа на посту президента США, в то время как 19% высказались в его поддержку, а 17% не выразили определенного мнения на этот счет. Столь же скептически большинство 18-летних оценивают деятельность Конгресса США: лишь 12% одобряют деятельность законодателей, в то время как 61% высказали противоположную точку зрения, а 25% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство - 85% - считают, что на правительство оказывают влияние группы, представляющие интересы крупного бизнеса.

На вопросы о том, каковы их партийные предпочтения на предстоящих в ноябре нынешнего года промежуточных выборах в Конгресс, каждый второй опрошенный заявил, что намерен отдать голос за кандидатов от Демократической партии, 25% - за кандидатов-республиканцев и каждый четвертый заявил, что не намерен поддерживать ни одну из партий.

Опрос, в котором приняли участие 1844 человека, был проведен с 3 по 16 января 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама