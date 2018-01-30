Опрос: большинство молодых американцев считают, что США следуют неверным курсом

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Большинство молодых американцев считают, что США следуют неверным курсом и не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту президента. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного телекомпанией NBC и исследовательской службой GenForward.

63% молодых людей, родившихся после 2000 года, считают, что США сейчас следуют неверным курсом. Противоположную точку зрения высказали 18% опрошенных и еще 18% заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.

Такое же число опрошенных - 63% - критически оценили деятельность Трампа на посту президента США, в то время как 19% высказались в его поддержку, а 17% не выразили определенного мнения на этот счет. Столь же скептически большинство 18-летних оценивают деятельность Конгресса США: лишь 12% одобряют деятельность законодателей, в то время как 61% высказали противоположную точку зрения, а 25% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

Подавляющее большинство - 85% - считают, что на правительство оказывают влияние группы, представляющие интересы крупного бизнеса.

На вопросы о том, каковы их партийные предпочтения на предстоящих в ноябре нынешнего года промежуточных выборах в Конгресс, каждый второй опрошенный заявил, что намерен отдать голос за кандидатов от Демократической партии, 25% - за кандидатов-республиканцев и каждый четвертый заявил, что не намерен поддерживать ни одну из партий.

Опрос, в котором приняли участие 1844 человека, был проведен с 3 по 16 января 2018 года.