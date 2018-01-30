Правительство Ирландии поддержало идею референдума по вопросу отмены запрета на аборты

ДУБЛИН, 30 января. /ТАСС/. Правительство Ирландии по итогам специального заседания в понедельник высказалось за проведение национального референдума по вопросу отмены запрета на аборты. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Лео Варадкар.

"Гражданам предстоит высказаться за или против внесения изменений в конституционные акты Ирландии, - сказал премьер. - В случае поддержки закон будет изменен, но некоторые ограничения сохранятся". "Речь идет о разрешении абортов в период до 12 недель беременности, - уточнил Варадкар. - На более поздних сроках будут необходимы медицинские показания".

Принятая на референдуме в 1983 году Восьмая поправка к конституции фактически запрещает проведение абортов на территории страны при любом сроке беременности и при любых обстоятельствах.

Вопрос об абортах более 30 лет остается в центре общественной и политической полемики Ирландии. По данным Ирландской ассоциации планирования семьи, с момента действия Восьмой поправки свыше 170 тыс. ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках. "Мы должны прекратить заниматься экспортом этой проблемы", - подытожил свое выступление Варадкар.