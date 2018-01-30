Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство Ирландии поддержало идею референдума по вопросу отмены запрета на аборты

Общество
30 января, 2:28 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 30, января. /ТАСС

Премьер-министр страны Лео Варадкар уточнил, что речь идет о разрешении прерывания беременности в период до 12 недель

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБЛИН, 30 января. /ТАСС/. Правительство Ирландии по итогам специального заседания в понедельник высказалось за проведение национального референдума по вопросу отмены запрета на аборты. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Лео Варадкар.

"Гражданам предстоит высказаться за или против внесения изменений в конституционные акты Ирландии, - сказал премьер. - В случае поддержки закон будет изменен, но некоторые ограничения сохранятся". "Речь идет о разрешении абортов в период до 12 недель беременности, - уточнил Варадкар. - На более поздних сроках будут необходимы медицинские показания".

Принятая на референдуме в 1983 году Восьмая поправка к конституции фактически запрещает проведение абортов на территории страны при любом сроке беременности и при любых обстоятельствах.

Вопрос об абортах более 30 лет остается в центре общественной и политической полемики Ирландии. По данным Ирландской ассоциации планирования семьи, с момента действия Восьмой поправки свыше 170 тыс. ирландских женщин сделали аборты в зарубежных клиниках. "Мы должны прекратить заниматься экспортом этой проблемы", - подытожил свое выступление Варадкар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Ирландия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама