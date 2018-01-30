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Минздрав увеличил бюджет на лекарства для больных ВИЧ до 21,6 млрд рублей

Общество
30 января, 5:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Это позволит обеспечить препаратами около 260 тыс. пациентов

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минздрав увеличил бюджет на лекарства для ВИЧ-инфицированных в 2018 году до 21,6 млрд рублей, что на 20% больше, чем в 2017 году (17,8 млрд рублей). Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как отмечает издание, такая сумма необходима, чтобы обеспечить препаратами около 260 тыс. пациентов. "Учитывая, что терапия ВИЧ-инфекции пожизненная, совершенствование схем лечения идет по пути повышения доступности, эффективности и безопасности препаратов", - отметили в Минздраве.

С конца 2016 года закупка лекарств для пациентов с ВИЧ стала централизованной, а функции по закупке из регионов напрямую передали Минздраву. Как пояснила газета, хоть нововведения и позволили снизить цены на лекарства, в некоторых регионах начались перебои с поставками препаратов, что привело к временному прекращению пациентами антиретровирусной терапии.

С 1 января 2017 года в РФ действует федеральный регистр ВИЧ-инфицированных. Список позволяет оптимизировать распределение диагностических и лечебных возможностей, прогнозировать необходимое количество медикаментов в каждом регионе. Реестр содержит паспортные данные пациента, номер индивидуального страхового счета (СНИЛС), а также медицинские данные, на основании которых он включен в реестр.

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