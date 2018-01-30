МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские телеканалы запускают платформу для легального распространения сигнала в интернете, к ней уже присоединились Первый канал, "МУЗ-ТВ", "Россия 1", "Россия 24", Пятый канал. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании SPB TV.

"Компания НСК, Первый канал и компания SPB TV объявляют о коммерческом запуске универсального технологического решения, позволяющего участникам рынка начать легальное вещание прямого эфира телеканалов на своих платформах в интернете с учетом правовых и коммерческих интересов телеканалов", - отметили в SPB TV.

Системное технологическое решение позволяет "обеспечивать ОТТ-операторов (OTT - метод предоставления видеоуслуг через интернет) бесплатными версиями предоставляемых телеканалами сигналов (в том числе в формате Full HD) для трансляции в сети интернет по принципу "одного окна".

Кроме того, платформа обеспечивает телеканалам доступ к данным об их аудитории на ОТТ-платформах, позволяет контролировать распространение контента и снижает уровень его нелегального распространения.

Решение призвано обеспечить телеканалам реализацию их рекламных возможностей (монетизацию) при вещании в интернете без технических задержек и дополнительного трафика.

По данным пресс-службы, на платформе сейчас присутствуют Первый канал, "МУЗ-ТВ", "Россия 1", "Россия 24", Пятый канал. Завершается интеграция пакета телеканалов "Мир".

Индустриальный стандарт

"Очевидные изменения среды распространения профессионального контента не могли оставаться без внимания телеканалов, и их желание учитывать потребление ТВ-контента во всех средах и монетизировать его абсолютно справедливо, - отметил директор по технологиям НСК Антон Петухов. - За последний год работы нам удалось создать технологическую платформу, которая объединила в себе все необходимые возможности, существующие в интернет-среде".

"Можно сказать, что предлагаемое решение становится индустриальным стандартом в digital", - добавил он.

Комментарий Первого канала

"До настоящего времени Первый канал не блокировал пиратское распространение своего эфирного сигнала в OTT-средах в интересах своих зрителей, так как технология замены пиратского сигнала на легальный и процедуры интеграции не были отлажены, - привели в пресс-службе SPB TV комментарий представителей Первого канала. - На текущий момент Первый канал предлагает использовать готовое, протестированное и работающее техническое решение для получения сигнала OTT-версии Первого канала".

Кроме того, Первый канал заявил о решительных действиях "в отношении компаний, которые продолжают нелегально вещать в OTT-средах". Так, в данный момент подготовлены официальные письма в адрес Samsung, LG, AppStore и Google Play "с перечнем приложений, в которых сигнал Первого канала распространяется нелегально".

Во избежание удаления своих приложений на данных площадках ОТТ-операторам необходимо до 10 февраля подать заявку на организацию трансляции легитимной OTT-версии через сайт Первого канала (1tv.ru/ott) и начать работы по интеграции предложенного решения.

По данным Аналитического центра НСК, только эксклюзивная интернет-аудитория, которая заинтересована в просмотре, составляет 7,4 млн человек. Одновременно с этим увеличивается аудитория, которая предпочитает смотреть ТВ через OTT-ресурсы, не отказываясь от традиционного просмотра в эфире.

В 2016 году было зафиксировано, что 37% от общего приема телесигнала приходилось на OTT, "цифровой кабель" и спутниковое ТВ. К 2020 году Аналитический центр НСК прогнозирует увеличение этой доли до 50%.