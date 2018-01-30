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Члены ОНК навестили осужденную врача-гематолога Елену Мисюрину в столичном СИЗО

Общество
30 января, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

В ОНК отметили, что условия содержания Елены Мисюриной можно оценить как приемлемые

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы навестили в СИЗО №6 Москвы врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии за проведение медицинской процедуры, повлекшей смерть пациента. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили Елену Мисюрину в СИЗО, она содержится в четырехместной камере, с ней в камере сидят женщины, обвиняемые в мошенничестве, среди которых врач. В камере есть телевизор и холодильник", - рассказал он, отметив, что условия содержания Мисюриной можно оценить как приемлемые.

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По словам ответственного секретаря ОНК, Мисюрина считает незаконным свой приговор. "Она назвала его беспределом, сообщила, что неоднократно жаловалась на нарушения в ходе следствия в прокуратуру и следственные органы, и удивлена решением суда, который назвал ее опасной для общества", - сообщил Мельников. Он подчеркнул, что Мисюрина переживает за судьбу своих пациентов и не ожидала такой активной поддержки со стороны коллег.

Приговор Черемушкинского суда, признавшего Мисюрину виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть", вызвал резонанс в медицинских кругах Москвы. 26 января председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов сообщил ТАСС, что его организация подготовила обращение к главе Московского городского суда с требованием более тщательно изучить все обстоятельства случившегося и пересмотреть судебный вердикт. К столичным медикам присоединились врачи Санкт-Петербурга: более 200 сотрудников НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии подписали обращение в поддержку Мисюриной, а пресс-служба столичного департамента здравоохранения заверила, что власти Москвы окажут женщине необходимую консультативную и экспертную поддержку.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал максимально объективно и корректно рассматривать дела, связанные с врачебными ошибками, поскольку "это важно не только для врачебного сообщества, но и в конечном счете для людей, которые обращаются к ним за помощью". Он отметил, что "крайне озабочен" делом Мисюриной.

В свою очередь в СК РФ обратили внимание на то, что вина и причинно-следственная связь между действиями Елены Мисюриной и смертью пациента подтверждаются судебно-медицинскими экспертизами.

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