Члены ОНК навестили осужденную врача-гематолога Елену Мисюрину в столичном СИЗО

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы навестили в СИЗО №6 Москвы врача-гематолога Елену Мисюрину, осужденную на два года колонии за проведение медицинской процедуры, повлекшей смерть пациента. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Иван Мельников.

"Члены ОНК посетили Елену Мисюрину в СИЗО, она содержится в четырехместной камере, с ней в камере сидят женщины, обвиняемые в мошенничестве, среди которых врач. В камере есть телевизор и холодильник", - рассказал он, отметив, что условия содержания Мисюриной можно оценить как приемлемые.

По словам ответственного секретаря ОНК, Мисюрина считает незаконным свой приговор. "Она назвала его беспределом, сообщила, что неоднократно жаловалась на нарушения в ходе следствия в прокуратуру и следственные органы, и удивлена решением суда, который назвал ее опасной для общества", - сообщил Мельников. Он подчеркнул, что Мисюрина переживает за судьбу своих пациентов и не ожидала такой активной поддержки со стороны коллег.

Приговор Черемушкинского суда, признавшего Мисюрину виновной в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть", вызвал резонанс в медицинских кругах Москвы. 26 января председатель профсоюза работников здравоохранения Москвы Сергей Ремизов сообщил ТАСС, что его организация подготовила обращение к главе Московского городского суда с требованием более тщательно изучить все обстоятельства случившегося и пересмотреть судебный вердикт. К столичным медикам присоединились врачи Санкт-Петербурга: более 200 сотрудников НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии подписали обращение в поддержку Мисюриной, а пресс-служба столичного департамента здравоохранения заверила, что власти Москвы окажут женщине необходимую консультативную и экспертную поддержку.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал максимально объективно и корректно рассматривать дела, связанные с врачебными ошибками, поскольку "это важно не только для врачебного сообщества, но и в конечном счете для людей, которые обращаются к ним за помощью". Он отметил, что "крайне озабочен" делом Мисюриной.

В свою очередь в СК РФ обратили внимание на то, что вина и причинно-следственная связь между действиями Елены Мисюриной и смертью пациента подтверждаются судебно-медицинскими экспертизами.