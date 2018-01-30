Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин пообещал сделать все для сохранности русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

Общество
30 января, 16:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

После завершения срока аренды земли могилы русских эмигрантов на этом кладбище могут исчезнуть

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Память о выдающихся соотечественниках, захороненных на русском кладбище Сен- Женевьев-де-Буа под Парижем, должна быть сохранена. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, комментируя высказанное режиссером Никитой Михалковым опасение о том, что после завершения срока аренды земли могилы русских эмигрантов на этом кладбище могут исчезнуть.

"Давайте обязательно этим займемся", - отреагировал Путин на предложение принять меры по обеспечению сохранности русских могил на Сен-Женевьев-де-Буа. По его словам, "речь идет о выдающихся наших гражданах прошлых лет, которые сделали очень многое для нашей страны". "Конечно, память о них не должна быть забыта, и мы должны сделать все для того, чтобы ее сохранить", - подчеркнул Путин.

Президент в связи с этим рассказал, как незадолго до своей кончины в Москву приезжала дочь генерала Антона Деникина и передала ему саблю своего отца. "Это все говорит о том, что люди, особенно первой волны эмиграции, даже живущие всю жизнь за границей, они никогда не утрачивали связь со своей Родиной", - заметил Путин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Михалков, Никита Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама