Путин пообещал сделать все для сохранности русского кладбища Сен-Женевьев-де-Буа

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Память о выдающихся соотечественниках, захороненных на русском кладбище Сен- Женевьев-де-Буа под Парижем, должна быть сохранена. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с доверенными лицами, комментируя высказанное режиссером Никитой Михалковым опасение о том, что после завершения срока аренды земли могилы русских эмигрантов на этом кладбище могут исчезнуть.

"Давайте обязательно этим займемся", - отреагировал Путин на предложение принять меры по обеспечению сохранности русских могил на Сен-Женевьев-де-Буа. По его словам, "речь идет о выдающихся наших гражданах прошлых лет, которые сделали очень многое для нашей страны". "Конечно, память о них не должна быть забыта, и мы должны сделать все для того, чтобы ее сохранить", - подчеркнул Путин.

Президент в связи с этим рассказал, как незадолго до своей кончины в Москву приезжала дочь генерала Антона Деникина и передала ему саблю своего отца. "Это все говорит о том, что люди, особенно первой волны эмиграции, даже живущие всю жизнь за границей, они никогда не утрачивали связь со своей Родиной", - заметил Путин.