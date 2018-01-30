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Почти 780 человек из ближнего зарубежья переселились в Мурманскую область в 2017 году

Общество
30 января, 16:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 30, января. /ТАСС

Почти 70% из них прибыли из Украины

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МУРМАНСК, 30 января. /ТАСС/. Почти 780 граждан из стран ближнего зарубежья переселились в 2017 году в Мурманскую область в рамках региональной программы переселения соотечественников. Об этом сообщает во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Мурманская область продолжает реализацию региональной программы переселения соотечественников. В 2017 году ее участниками стали 779 человек, две трети из них (68%) прибыли из Украины", - говорится в сообщении.

Программа в основном направлена на привлечение в регион квалифицированных специалистов. Так, из приехавших в регион в 2017 году профессиональное образование имеют 94% переселенцев трудоспособного возраста, из них 58% - граждане со средним специальным образованием. В основном это специалисты инженерно-технических профессий, слесари и сварщики различных специализаций. Работодателями выступают горнопромышленные предприятия - Ловозерский, Ковдорский и Оленегорский горно-обогатительные комбинаты, Оленегорский механический завод, Кольская горно-металлургическая компания, предприятие "Апатит" и торговые сети.

В региональном комитете по труду и занятости населения ТАСС рассказали, что среди приехавших соотечественников есть в том числе и врачи, дефицит которых, как ранее сообщали местные власти, достигает 75%. "За последнее время было трудоустроено несколько таких высококвалифицированных медиков", - сказали в комитете.

По данным властей, половина прибывших соотечественников осталась в Мурманске, остальные - в других населенных пунктах области. Большая часть участников программы и членов их семей уже стали гражданами Российской Федерации. Помимо граждан Украины, в Заполярье также едут жители Армении, Азербайджана, Молдовы и Казахстана.

Региональная программа переселения соотечественников реализуется в Мурманской области с 2011 года, за прошедшее время регион принял на постоянное место жительства более 6 тыс. представителей ближнего зарубежья. Пик переселения в Мурманскую область пришелся на 2015 год, тогда в регион переехали 2,5 тыс. человек, большей частью - граждане Украины.

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