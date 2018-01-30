Единороссы обсудят с Минобрнауки перевод всех школ на обучение в одну смену

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Единая Россия" обсудит с представителями Министерства образования и науки РФ вопрос о переводе всех школ на обучение в одну смену. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на депутата Госдумы, координатора партпроекта "Новая школа" Алену Аршинову.

"В самое ближайшее время [5 февраля] на площадке партии мы совместно с представителями Министерства образования и науки намерены рассмотреть вопрос перевода всех школ в стране на обучение в одну смену. Ключевой задачей является создание к 2025 году 6,5 млн новых школьных мест", - заявила она.

Аршинова подчеркнула, что в первую очередь в стране "решается проблема с третьей сменой". Для этого, напомнила депутат, в России уже построено более 170 новых школ.

Во вторник действующий президент России Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок, на встрече с доверенными лицами заявил, что обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено к 2025 году.