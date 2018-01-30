Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Единороссы обсудят с Минобрнауки перевод всех школ на обучение в одну смену

Общество
30 января, 16:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Депутат Госдумы Алена Аршинова отметила, что ключевой задачей является создание 6,5 млн новых школьных мест к 2025 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. "Единая Россия" обсудит с представителями Министерства образования и науки РФ вопрос о переводе всех школ на обучение в одну смену. Об этом сообщили в пресс-службе партии со ссылкой на депутата Госдумы, координатора партпроекта "Новая школа" Алену Аршинову.

"В самое ближайшее время [5 февраля] на площадке партии мы совместно с представителями Министерства образования и науки намерены рассмотреть вопрос перевода всех школ в стране на обучение в одну смену. Ключевой задачей является создание к 2025 году 6,5 млн новых школьных мест", - заявила она.

Аршинова подчеркнула, что в первую очередь в стране "решается проблема с третьей сменой". Для этого, напомнила депутат, в России уже построено более 170 новых школ.

Во вторник действующий президент России Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок, на встрече с доверенными лицами заявил, что обучение во вторую смену в российских школах должно быть полностью прекращено к 2025 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия" Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Аршинова, Алена Игоревна Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на Родину
2
На Украине провели испытание новой крылатой ракеты
3
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
4
Путин призвал больше думать о России, а не о "кремлевском списке" США
5
Южнокорейскую гимнастку заставили извиниться за "лайк" под фото Сотниковой в Instagram
6
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
7
Путин: обвинения в адрес спортсменов РФ основаны на словах "придурка Родченкова"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама