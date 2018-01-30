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Тамбовским учителям и школьникам предложат использовать на уроках смартфоны

Общество
30 января, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Ожидается, что к 2020 году электронными учебниками будут пользоваться 25 тыс. школьников

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МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Педагоги и школьники Тамбовской области к новому учебному году получат возможность использовать на уроках смартфоны, для этого будут созданы программы для классных и контрольных работ. Об этом сообщил ТАСС руководитель проекта цифровой образовательной платформы LECTA, входящей в корпорацию "Российский учебник", Рубен Акопов.

"К следующему учебному году мы создадим для учителей и школьников возможность выполнять классные и контрольные работы на мобильных устройствах. Дети получат задание на смартфон, ответят, и учитель мгновенно увидит результаты и по классу, и по конкретному ученику. Мы предложим это только тем учителям, которым сами решат, что смартфон поможет им в работе", - сказал Акопов.

Он объяснил, что в марте 2017 года с управлением образования и науки Тамбовской области был подписан договор о проведении в 2017-2018 годах апробации электронных форм учебников в 50 школах региона. В течение года из 51 тыс. учителей и учеников регулярно стали пользоваться электронными учебниками почти 10% или 5 тыс. человек. "При этом учителя заметили, что компьютеры и планшеты дети носят на уроки не часто, но у всех есть смартфоны. Считается, что смартфон мешает на уроке. Но это происходит только потому, что у него нет ресурса для помощи - и мы такую возможность и программы создадим", - отметил он.

По его словам, в Тамбовской области к 2020 году планируется, что электронными учебниками будут пользоваться 25 тыс. школьников.

О корпорации

Корпорация "Российский учебник" создана в 2017 году, в нее входят издательства "Астрель", "ДРОФА - новая школа", LECTA. Корпорация объединяет 37 организаций, в числе которых 30 издательств, выпускающих учебную литературу для общеобразовательной школы, 23 профессиональных ассоциаций, а также три структуры, занятые разработкой и внедрением электронных образовательных ресурсов и технологий. Издательства корпорации выпускают более 85% всех учебников и учебно-методической литературы для школы.

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