Библиотека ремесел откроется на ВДНХ в Москве 3 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Новое интеллектуальное пространство - Библиотека ремесел - откроется в Москве в 47-м павильоне ВДНХ в субботу, 3 февраля. Помимо книжного фонда, который насчитывает более 1,5 тыс. специализированных книг и журналов, в библиотеке будут проводиться бесплатные ремесленные мастер-классы и лекции для всех желающих, сообщил ТАСС во вторник представитель пресс-службы парка.

"Проект создан ВДНХ совместно с библиотеками Северо-Восточного округа (СВАО) Москвы. В читальном зале библиотеки будет представлена литература по различным видам и истории ремесленного мастерства: от гончарного дела до каллиграфии и дизайна одежды. Среди них современные альбомы и журналы, а также уникальные книги по живописи, архитектуре и моде прошлых лет. В библиотеке можно будет найти художественную литературу и дореволюционные издания о промыслах и культурных традициях России", - сказали в пресс-службе.

Вместо традиционных столов и стульев в читальном зале с бесплатным wi-fi разместилась мягкая мебель, здесь же будет работать видеопроектор и пункт выдачи книг. Посетители смогут проконсультироваться со специалистом по выбору литературы, записаться в любую библиотеку округа и забрать понравившуюся книгу с собой. Если издания нет, можно оставить заявку. Когда книга поступит в библиотеку, сотрудник свяжется с посетителем по телефону.

В день открытия библиотеки в лектории павильона № 47 пройдут мероприятия, посвященные ремесленному творчеству. Так, посетителей обучат быстрому скетчингу - технике скоростного рисунка и созданию силуэта, а также расскажут о разных техниках рисования и вариациях дизайнов.

Вход в библиотеку бесплатный и свободный.