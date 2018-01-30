Омская область разработала программу по предотвращению экологических катастроф

ОМСК, 30 января. /ТАСС/. Правительство Омской области разработало программу по предотвращению экологических катастроф, сообщил во вторник журналистам временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков. В марте прошлого года в Омске было выявлено 400-кратное превышение предельно допустимой концентрации одоранта бытового газа этилмеркаптана, источник выбросов до сих пор не найден.

"В ближайшие две недели будем утверждать на правительстве данную концепцию [программу]. Она направлена на предотвращение тех экологических катастроф, которые мы наблюдали весной прошлого года. Срок реализации данной концепции - шесть месяцев", - сказал Бурков.

По его словам, в рамках программы правительство обяжет все промышленные предприятия получить экологические паспорта, установить на территории заводов приборы контроля и предложит предприятиям заключить соглашение о предоставлении свободного доступа надзорным предприятиям.

"Весной этого года, я напомню, единственное предприятие, которое без конфликта пустило надзорные органы - это нефтеперерабатывающий завод. Остальные закрыли двери. Вот здесь мы и увидим, насколько все компании открыты", - считает Бурков, отметив, что два предприятия - нефтезавод и завод "Полиом" - дали согласие на установку датчиков.

Врио губернатора также сообщил, что компания "Газпром нефть" передаст региону передвижную лабораторию для анализа загрязнения воздуха стоимостью 20 млн рублей. "С этой лаборатории и стационарных источников мы будем получать информацию, которая будет стекаться в центр оперативного реагирования, - отметил глава региона. - Мы проведем анализ [данных] и составим экологическую карту с учетом потенциальных объемов выбросов наших предприятий".

Бурков уточнил, что Омская область планирует войти в 2018 году в пилотную федеральную программу, по которой будет высчитываться общий объем загрязнения от всех предприятий и на основании этих данных вводиться для заводов ограничивающий коэффициент по выбросам. "Сейчас же наши предприятия считают максимально допустимую норму выброса так, как будто находятся в чистом поле. Хотя у нас, например, северная промышленная зона (где расположены нефтехимические предприятия - прим. ТАСС) - это несколько предприятий", - сказал врио губернатора.