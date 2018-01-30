Голодец: патологоанатомические службы РФ должны быть независимыми

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Патологоанатомическая служба РФ должна быть независимой и давать объективную оценку ситуации, заявила вице-премьер Ольга Голодец, комментируя обвинительный приговор в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной.

"Не может страдать невиновный человек. Установление вины - это очень важный процесс и в нем должны принимать все профессиональные сообщества. Но этот случай с новой силой поставил вопрос о месте патологоанатомические служб в системе. Патологоанатомические службы должны быть выведены из системы, это должны быть независимые службы, которые дают четкую оценку всем действиям, которые произошли", - сказала она.

Ранее суд признал Мисюрину виновной по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека") и приговорил ее к двум годам колонии. Было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался. Защита Мисюриной подала апелляционную жалобу на приговор.