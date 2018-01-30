Волгоградский облизбирком разрешил агитацию по вопросу перевода часов в регионе

ВОЛГОГРАД, 30 января. /ТАСС/. Волгоградская областная избирательная комиссия во вторник зарегистрировала две инициативные группы, которые вправе вести агитацию за и против перевода стрелок часов в регионе перед референдумом, который пройдет в области 18 марта - в день выборов президента страны, сообщила ТАСС пресс-секретарь облизбиркома Екатерина Кулешова.

"Сегодня облизбирком выдал свидетельства о регистрации уполномоченным представителям двух инициативных групп, в каждой из которых по 20 человек. Одна группа теперь может проводить агитацию среди жителей региона за перевод стрелок часов на один час вперед [от] московского времени, другая - за то, чтобы местное время совпадало с московским, то есть оставить все, как сейчас", - сказала Кулешова.

Она отметила, что агитацию по областному референдуму можно проводить, издавая печатную продукцию за счет фондов инициативных групп или проводя собрания и встречи с жителями. Право на агитацию в СМИ у инициативных групп появится с 17 февраля, агитационный период по референдуму, как и по выборам президента, прекращается за сутки до дня голосования.

Московское время или местное

В середине октября 2017 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение членов местной Общественной палаты о проведении в регионе референдума, по какому времени жить в регионе - по московскому или местному, на один час позже московского.

Идею о переводе стрелок часов начали активно обсуждать в регионе несколько лет назад. Сторонники перевода объясняют свою позицию тем, что темнота наступает очень рано - летом примерно в 20:00, а зимой - в 16:30.

Также они ставят в пример соседнюю Астраханскую область, в которой стрелки часов с московского времени на час вперед перевели в 2016 году. В том же году увеличили разницу с московским временем, с трех до четырех часов, в Новосибирской области. В 2016 году стрелки часов на час вперед перевели также в Ульяновской области.

21 декабря прошлого года Волгоградская областная дума приняла постановление о проведении областного референдума по переводу стрелок часов в регионе 18 марта 2018 года.