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Россияне с 1 февраля могут через МФЦ оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет

Общество
1 февраля, 0:01 UTC+3

Готовый документ будет выдаваться заявителю в этом же многофункциональном центре

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Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Биометрические загранпаспорта сроком действия на 10 лет с 1 февраля 2018 года можно оформить через многофункциональные центры (МФЦ). 

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Ранее через МФЦ оформляли загранпаспорт только старого образца. 

По заявлению о выдаче биометрического загранпаспорта, поданному через МФЦ, документ будет оформляться МВД или его территориальным органом и выдаваться заявителю в этом же МФЦ.

Такая услуга должна предоставляться не менее чем в одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения.

Загранпаспорта с электронным носителем информации с 1 января 2015 года содержат дополнительный биометрический параметр - изображение папиллярных узоров двух пальцев рук. При приеме заявления о выдаче загранпаспорта с такими параметрами помимо цифрового фотографирования заявителя, либо лица, в отношении которого такое заявление подано, будет производиться также сканирование отпечатков указательных пальцев лиц, достигших 12 лет. 

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