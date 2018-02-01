Россияне с 1 февраля могут через МФЦ оформить биометрический загранпаспорт на 10 лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Биометрические загранпаспорта сроком действия на 10 лет с 1 февраля 2018 года можно оформить через многофункциональные центры (МФЦ).

Ранее через МФЦ оформляли загранпаспорт только старого образца.

По заявлению о выдаче биометрического загранпаспорта, поданному через МФЦ, документ будет оформляться МВД или его территориальным органом и выдаваться заявителю в этом же МФЦ.

Такая услуга должна предоставляться не менее чем в одном многофункциональном центре, расположенном в городском округе и административном центре муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения.

Загранпаспорта с электронным носителем информации с 1 января 2015 года содержат дополнительный биометрический параметр - изображение папиллярных узоров двух пальцев рук. При приеме заявления о выдаче загранпаспорта с такими параметрами помимо цифрового фотографирования заявителя, либо лица, в отношении которого такое заявление подано, будет производиться также сканирование отпечатков указательных пальцев лиц, достигших 12 лет.