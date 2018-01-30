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Федотов извинился за драку членов СПЧ Сванидзе и Шевченко в радиоэфире

Общество
30 января, 23:17 UTC+3

Конфликт произошел в ходе обсуждения роли Сталина

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Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 января./ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов принес извинения аудитории радио "КП" за драку членов СПЧ Николая Сванидзе и Максима Шевченко. Конфликт между ними возник во время прямого эфира, в ходе обсуждения роли Сталина.

"Я от имени Совета приношу извинения всем тем для кого ценно мнение СПЧ за поведение двух его членов", - сказал он ТАСС, комментируя инцидент. При этом Федотов подчеркнул, что в эфире ни один из участников инцидента не был представлен как член СПЧ. "По сути это был мужской разговор между двумя известными журналистами ", - отметил он.

Он также призвал Сванидзе и Шевченко извиниться друг перед другом и перед аудиторией. "Я шокирован этой историей. Я призываю их [Сванидзе и Шевченко] извиниться друг перед другом, и, что самое главное - перед аудиторией", - отметил он.

Михаил Федотов также сообщил, что в СПЧ есть комиссия по этике и ситуация может стать предметом ее рассмотрения. "В Совете есть комиссия по этике, которую возглавляет Евгений Ясин, я думаю, что это вполне может быть темой для разбирательства нашей комиссии по этике. Но это в случае, если они обратятся в комиссию", - указал он, пояснив, что основная задача комиссии по этике - урегулирование конфликтов.

"Я со своей стороны готов пригласить к себе обоих участников конфликта и найти способ их помирить. У нас еще в самом начале работы нынешнего состава Совета была ситуация довольно жесткого конфликта между двумя членами Совета, однако я обоих участников пригласил с собой в поездку в Челябинскую область, где в Копейской колонии была акция протеста со стороны заключенных, и совместная работа не только помирила участников конфликта, но и сдружила их. Надеюсь, что и в данном случае будет также", - добавил Федотов.

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Федотов, Михаил Александрович
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