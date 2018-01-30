Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев во вторник призвал журналистов Николая Сванидзе и Максима Шевченко, чей спор в эфире программы "Радиорубка" на радио "Комсомольская правда" перерос в драку, к сдержанности и уважению друг друга.

"Призываю коллег к сдержанности, цивилизованному общению и уважению другого мнения", - отметил Соловьев в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его словам, "ни один спор не должен переходить в рукоприкладство".

Ранее в эфире передачи "Радиорубка" журналисты обсуждали эпоху правления Иосифа Сталина, диалог перешел сначала в спор, а далее произошла драка.