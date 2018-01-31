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Telegraph: МИД Великобритании запретил сотрудникам кормить местного кота-мышелова

Общество
31 января, 4:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Так в британском дипведомстве отреагировали на неудовлетворительные успехи животного в деле ловли грызунов

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ТАСС, 31 января. Министерство иностранных дел Великобритании запретило своим сотрудникам подкармливать кота Палмерстона, ответственного за ловлю грызунов в ведомстве, так как он стал ловить их с меньшей эффективностью. Об этом во вторник сообщила газета Daily Telegraph.

По ее сведениям, на этой неделе главам департаментов ведомства было разослано служебное уведомление касательно кормления Палмерстона. По словам источников издания, сотрудники министерства не заметили сильных изменений в фигуре кота, однако начальству пришлось отреагировать на информацию о том, что его способности по ловле мышей серьезно ухудшились.

Палмерстон заступил на "службу" в 2016 году. В сентябре прошлого года его ставили в пример коту Ларри - "коллеге" Палмерстона из резиденции премьер-министра страны. Ларри был замечен за игрой с живым грызуном, в то время как Палмерстона на тот момент уничтожил 27 мышей.

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