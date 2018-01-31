СМИ: мусульманкам в одном из штатов Индии запретили смотреть на голые колени футболистов

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. В Индии, в штате Уттар-Прадеш, мусульманкам запретили приближаться к телевизорам во время трансляции футбольных матчей.

Об этом сообщает газета The Times of India.

Как заявил Атар Касми - муфтий одного из крупнейших религиозных и академических центров исламского мира Дар уль-Улюм Деобанда ("Обитель знания", находится в Уттар-Прадеше - прим. ТАСС), женщинам нельзя смотреть на играющих с голыми коленями мужчин, поскольку это противоречит исламу. Он также осудил мужчин, которые позволяют своим женам своершать такое "святотатство".

Мусульманские активистки, отстаивающие права женщин, не согласны с запретом. Они отмечают, что в этом случае женщины вообще не должны смотреть большую часть спортивных состязаний с участием мужчин.

По информации издания, недавно в Уттар-Прадеше была издана фетва, запрещающая мусульманкам посещать салоны красоты и носить обтягивающую одежду.