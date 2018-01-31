Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: мусульманкам в одном из штатов Индии запретили смотреть на голые колени футболистов

Общество
31 января, 17:57 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 31, января. /ТАСС

По мнению местных религиозных авторитетов, это противоречит исламу

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 января. /ТАСС/. В Индии, в штате Уттар-Прадеш, мусульманкам запретили приближаться к телевизорам во время трансляции футбольных матчей.

Об этом сообщает газета The Times of India

Как заявил Атар Касми - муфтий одного из крупнейших религиозных и академических центров исламского мира Дар уль-Улюм Деобанда ("Обитель знания", находится в Уттар-Прадеше - прим. ТАСС), женщинам нельзя смотреть на играющих с голыми коленями мужчин, поскольку это противоречит исламу. Он также осудил мужчин, которые позволяют своим женам своершать такое "святотатство".

Мусульманские активистки, отстаивающие права женщин, не согласны с запретом. Они отмечают, что в этом случае женщины вообще не должны смотреть большую часть спортивных состязаний с участием мужчин.

По информации издания, недавно в Уттар-Прадеше была издана фетва, запрещающая мусульманкам посещать салоны красоты и носить обтягивающую одежду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
6
Призовые соревнований для не допущенных к ОИ атлетов будут эквивалентны олимпийским
7
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама