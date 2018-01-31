Садовничий посоветовал молодежи увлекаться не криптовалютами, а стартапами

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий посоветовал молодежи быть аккуратнее с криптовалютами и вместо них заниматься развитием стартапов. Такое мнение ректор выразил ТАСС в среду.

"Если говорить о молодежи, я бы советовал очень аккуратно к этому отнестись, заняться лучше стартапами, венчурным финансированием, получать небольшие кредиты, реализовывать не игру, а интеллектуальный потенциал. Это мое мнение", - сказал Садовничий.

По его мнению, молодые люди, в том числе студенты, должны быть аккуратными с криптовалютами. "Я бы проявил аккуратность, как всякое начало они имеют дельта-функцию, чтобы было понятно - это такой выброс, который в одной точке - бесконечность, в другой - ноль. И криптовалюты тоже имеют такие выбросы, когда кажется, что это бесконечность, но, если чуть-чуть отступить, то уже ноль", - сказал ректор.