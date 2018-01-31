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В начале марта готовится визит патриарха Кирилла в Болгарию

Общество
31 января, 16:35 дата обновления: 31 января, 17:57 UTC+3

Глава РПЦ будет участвовать в торжествах по случаю 140 лет освобождения Болгарии от османского рабства в Русско-турецкой войне 1877-1878 годах

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит в начале марта Болгарию. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для участия в главных торжествах (по случаю 140 лет освобождения Болгарии от османского рабства в Русско-турецкой войне 1877-1878 годах) в Болгарию планируется приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Программа его визита прорабатывается", - отметила Захарова.

По ее словам, у России и Болгарии "в целом активно осуществляются контакты по линии парламентов, церквей и различных ведомств". "Плодотворно развивается сотрудничество на региональном уровне, есть продвижение в торгово-экономических связях", - добавила дипломат.

Праздничные мероприятия, посвященные 140-летию освобождения Болгарии, продолжаются с 2017 года, их пик придется на 3 марта, день подписания Сан-Стефанского мирного договора, который вернул страну на политическую карту мира, окончательно освободив от турецкого рабства.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Захарова, Мария Владимировна
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