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Союз музеев РФ проработает вопрос о бесплатном посещении музеев журналистами

Общество
31 января, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Ранее Союз журналистов России (СЖР) обратился с таком просьбой к главе Минкультуры Владимиру Мединскому

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вопрос о бесплатном посещении музеев российскими и иностранными журналистами будет решаться при участии Союза музеев РФ. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Мы переслали обращение в Союз музеев, чтобы они его проработали и дали нам свои предложения, такие вещи не хотели бы без Союза музеев решать, - сказал первый замминистра. - Я вчера получил письмо от Союза музеев, расписал его на Пиотровского (глава Союза музеев Михаил Пиотровский - прим. ТАСС) с просьбой рассмотреть, надеемся, что в следующем месяце что-то покажем".

Ранее Союз журналистов России (СЖР) обратился к главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой рассмотреть вопрос о бесплатном доступе представителей российских и иностранных СМИ, обладающих международной профессиональной карточкой прессы, в российские музеи. Мединский поддержал данную идею.

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Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович Аристархов, Владимир Владимирович
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