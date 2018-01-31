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Строительство моста, который свяжет три района Ярославля, завершат в марте

Общество
31 января, 17:02 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 31, января. /ТАСС

Средства на строительство моста выделены по поручению Владимира Путина, добавил губернатор региона Дмитрий Миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Мост, который свяжет три района Ярославля, будет сдан в марте, сообщил журналистам в среду на пресс-конференции губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Это очень серьезный объект, мы начали работы в прошлом году. По поручению президента Владимира Путина были выделены средства на его строительство. В марте 2018 года мы завершим объект", - сказал глава региона. Он также отметил, что старый мост пришел в негодность и больше не мог эксплуатироваться.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2017 года в Ярославле встретился с Мироновым и попросил губернатора обратить внимание на ряд проблем, имеющихся в регионе. В частности, речь шла о строительстве моста в Красноперекопском районе Ярославля.

Средства на ремонт моста были выделены из федерального бюджета. Общая стоимость проекта составляет 642 млн руб. Ход работ находится под контролем правительства области.

Автодорожный мост через реку Которосль связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 "Холмогоры". Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств. За 57 лет эксплуатации он износился более чем на 70%, отдельные конструкции - на 100%.

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