Пучков доложил Путину о действиях МЧС при аномальных холодах в некоторых регионах России

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС помогли нескольким сотням человек, автомобили которых из-за снежных заносов застряли на трассах в нескольких регионах России. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину руководитель ведомства Владимир Пучков.

На совещании с членами правительства глава государства поинтересовался тем, "как организована помощь населению во время аномальных холодов и неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России". Пучков рассказал, что в январе "на территории 24 субъектов Дальнего Востока, Сибири и европейской части России наблюдались экстремально низкие среднесуточные температуры - от минус 40 до минус 68 градусов с усилением ветра до 36 м/с, выпадением осадков". Такие погодные условия, по его словам, привели ко множеству чрезвычайных ситуаций.

"Было ликвидировано 10 чрезвычайных ситуаций, устранены последствия взрывов бытового газа, потушено более 7 тыс. пожаров, оказана помощь в более, чем 3800 дорожно- транспортных происшествий, оказана помощь более 6,5 тыс. человек", - перечислил министр. Он заверил, что МЧС продолжает усиленную работу в регионах с аномально низкими температурами. Пучков уточнил, что "организована устойчивая работа систем жизнеобеспечения, контроля за работой всех объектов ЖКХ, учебных заведений, объектов здравоохранения и социально-значимых объектов".

Также "организована деятельность группировки сил по организации патрулирования федеральных, региональных, а также дорог местного значения, развернуто 175 подвижных и более 1470 стационарных пунктов обогрева, питания и заправки, на 300 потенциально опасных участках трасс были созданы дополнительные мобильные эвакуационные группы". "Всего эвакуировано более 230 единиц автомобильной техники, которые застряли в сугробах. В них находилось более 780 человек, каждому оказана конкретная помощь", - отметил глава МЧС. Он добавил, что "на всех автомобильных трассах осуществляется круглосуточное дежурство мобильных медицинских бригад, приоритет - это затороопасные участки автомобильных дорог". Из-за погодных условий пришлось отменить более 1700 междугородных автобусных рейсов.

Пучков подчеркнул, что "с учетом прогноза развития аномально низких температур в готовность были приведены 65 авиадесантных подразделения МЧС России общей численностью более 7 тыс. человек, спланированы и проведены более 3,5 тыс. дополнительных профилактических рейдов на объекты ЖКХ, транспорта и инфраструктуры".