Минздрав подготовил законопроект о возможности внеочередной переквалификации врачей

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Минздрав подготовил законопроект о внеочередной переквалификации врачей, которые нарушили протокол лечения.

"Минздрав подготовил законопроект, связанный с формированием системы управления качеством медицинской помощи: в том случае, если какой-то врач регулярно нарушает протоколы лечения и рекомендации, которые консенсусно принимаются нашим ведущим экспертным сообществом, то у нас появляется механизм внеочередной аккредитации, то есть внеочередного повторного допуска к профессиональной деятельности", - заявила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Министр пояснила, что такие мероприятия проводит профессиональное медицинское сообщество в соответствии с поступившими к нему рекомендациями.

Она напомнила, что трудовое законодательство предусматривает дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязанностей вопреки профессиональным стандартам. "Вот эти механизмы могут показаться мягкими, но они действенные", - подчеркнула Скворцова. Сославшись на свой опыт медицинской работы, она заметила, что когда коллеги ставят под сомнение компетентность врача, ему становится "очень неприятно и стыдно". Министр отметила, что рассчитывает, что этих упомянутых мер будет достаточно.

Говоря об уголовном деле врача Елены Мисюриной, министр подчеркнула, что не знает деталей этого дела. "Я думаю, что это дело суда, но если нужна повторная экспертиза, то она определит, есть ли действительно причинно-следственная связь между действиями врача и смертью человека", - заключила Скворцова.