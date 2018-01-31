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Координатор штаба Навального в Петербурге получил 30 суток ареста

Общество
31 января, 22:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, января. /ТАСС

Денис Михайлов нарушил правила проведения публичной акции

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Координатор петербургского штаба блогера Алексея Навального Денис Михайлов получил 30 суток за нарушение правил проведения публичной акции. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение порядка проведения публичной акции"), Дениса Михайлова. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток", - говорится в сообщении.

Несанкционированная акция оппозиции в центре Санкт-Петербурга прошла в воскресение. По данным регионального ГУ МВД, в ней приняли участие около 1,5 тыс. человек.

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