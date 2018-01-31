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Сайт "Мосэкомониторинга" может заработать во второй половине февраля

Общество
31 января, 22:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

На сайте можно получить данные об уровне загрязнения воздуха с каждой из 56 станций

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сайт "Мосэкомониторинга" (входит в структуру Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы - прим. ТАСС) может возобновить работу во второй половине февраля 2018 года после полугодовой модернизации. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе этого департамента.

"В день открытия сайта (ориентировочно вторая половина февраля 2018 года) Департамент природопользования проведет его презентацию для СМИ", - сказали в пресс-службе.

Сайт "Мосэкомониторинга" закрылся на модернизацию 11 сентября 2017 на фоне разворачивавшегося тогда экологического скандала на юго-востоке Москвы и Московской области из-за жалоб жители этих районов на сильный неприятный запах. Активисты трактовали закрытие портала как попытку сокрыть реальные данные о качестве воздуха в столице. Обращения о возобновлении работы ресурса в мэрию направляли Greenpeace ("Гринпис"), Всероссийское общество охраны природы, Центр общественной химико-экологической экспертизы "Эхо" и политические партии.

Так, ранее на сайте можно было получить оперативные данные с каждой из 56 станций мониторинга, расположенных в московской агломерации. После закрытия портала на время модернизации пресс-служба "Мосэкомониторинга" стала публиковать три раза в день краткую обобщенную сводку по основным показателям. "Это именно та информация, которая важна для населения с точки зрения возможного влияния на здоровье", - объяснили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. По данным ведомства, старая версия презентации данных со станций была сложна для понимания непрофессионалам и приводила к некорректным сообщениям СМИ.

При этом Greenpeace ранее в среду раскритиковал формат информационных бюллетеней, которые сейчас рассылает "Мосэкомониторинг", и заявил свою петицию за открытие портала в прежнем виде. К настоящему моменту под ней подписались 15,6 тыс. человек.

В пресс-службе Депприроды отметили, что Greenpeace знал о планах правительства Москвы возобновить работу "Мосэкомониторинга" в ближайшее время. "Гринпис России" просто решил предпринять некий pr-ход (рекламный ход - прим. ТАСС), чтобы затем поставить себе в заслугу то, что произойдет и без их участия", - отметили в столичном департаменте.--

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