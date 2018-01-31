Суд арестовал пресс-секретаря Навального на пять суток

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы арестовал на пять суток пресс-секретаря блогера Алексея Навального Киру Ярмыш за призывы к участию в несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Ярмыш виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП и назначил наказание в виде пяти суток административного ареста", - сказал собеседник агентства.

Ярмыш и ведущего "Навальный Live" Руслана Шаведдинова задержали сотрудники полиции 30 января в аэропорту Шереметьево, куда они прибыли из Вильнюса. Из аэропорта их доставили в отдел полиции "Даниловский", где после составления административных протоколов оставили на ночь.

Ярмыш вменили ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении"). За данное правонарушение предусматривается наказание в виде штрафа от 20 до 30 тыс. рублей, обязательных работ на срок до 50 часов или административного ареста на срок до 10 суток.

Ранее в отношении Шаведдинова суд переквалифицировал обвинение с ч. 8 ст. 20.2 КоАП на ч. 2 данной статьи, и назначил восемь суток административного ареста.