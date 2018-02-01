ВЦИОМ: декларируемый уровень явки на выборы президента составляет 71%

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Декларируемый россиянами уровень явки на выборы президента РФ составляет 71%, около 70% респондентов заявили, что готовы проголосовать за действующего главу государства Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 26-28 января Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Декларируемая явка

Как следует из материалов исследования, имеющихся в распоряжении ТАСС, декларируемый уровень гражданского участия на выборах составляет 71% - такова доля опрошенных россиян, заявивших, что "точно примет" участие в мартовских выборах. Таким образом этот показатель растет с декабря прошлого года: если тогда соответствующий ответ давали 63% респондентов, то, например, 8-10 января 2018 года - уже 67%.

Еще 10% опрошенных ВЦИОМ заявили о потенциальной готовности прийти на избирательные участки, сказав, что скорее примут участие в выборах.

Лишь 3% респондентов заявляют, что точно не пойдут голосовать, столько же говорят, что скорее не сделают это. Пока не решили, пойдут на выборы или нет, 11% опрошенных.

Рейтинги кандидатов

Около 70% (69,9%) опрошенных заявили, что намерены проголосовать на выборах за Владимира Путина - его кандидатуру они выбрали, отвечая на вопрос, за кого бы проголосовали, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье. ВЦИОМ отмечает, что по этому показателю "зафиксировано снижение с начала января (с 73,8% по данным опроса 8-10 января)".

Рейтинги других кандидатов, фигурировавших в опросе, выглядят следующим образом: бизнесмена, кандидата КПРФ Павла Грудинина готовы поддержать 7,2% опрошенных, лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 5,9%, 1,2% проголосовали бы за выдвинутую партией "Гражданская инициатива" телеведущую Ксению Собчак, 0,9% - за основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского, 0,3% - за главу Партии роста, бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Эксперты ВЦИОМ отмечают нестабильность рейтинга Грудинина, у которого "падения чередуются подъемами". А, например, у Собчак фиксируют "в течение месяца колебания в пределах 0,3 процентных пункта".

Мнения экспертов

Комментируя результаты исследования, политолог Дмитрий Гусев отметил, что рейтинг Путина "в течение месяца колебался от 72% на 2% вверх, достигая почти 75%, и на 2% вниз до 69,9%".

Однако "не это самое важное в представленных ВЦИОМ цифрах", считает он. По мнению эксперта, "основное - это то, что выборы становятся все более и более интересными и декларируемая явка растет". "Таким образом очевидно, что призывы к бойкоту не достигают никакого результата, так называемые электоральные забастовки приводят к противоположному результату, люди проявляют все больший и больший интерес к выборам", - указал Гусев. "И вот это действительно важно и значимо в данных социологов", - заявил он.

Политолог Олег Матвейчев обратил внимание, что "некоторое падение рейтингов провластных политиков в январе месяце - это социологически подтверждаемая многолетним наблюдением норма". "Каждый год "первые" январские рейтинги дают власти голосов несколько меньше - чем последние декабрьские", - напомнил он.

Объяснение, по словам Матвейчева, "этому не политическое, а скорее бытовое". "В декабре люди радуются предстоящим праздникам, предвкушают долгие новогодние каникулы, в январе, напротив, впереди большая работа и долгая зима, деньги потрачены, а поводов для оптимизма не так много", - пояснил он. Эксперт отметил, что в это время "меняются не только рейтинги отдельных политиков, падает индекс социального оптимизма, потребительские индексы и далее по списку показателей". "Конечно же, эта ежегодная "аномалия" не имеет политической природы и "исправляется" уже в февральских и мартовских рейтингах", - подчеркнул он.

Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26-28 января 2018 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 3 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для такой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,8%.

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет.

Кто участвует в кампании

ЦИК 31 января прекратил прием подписей и документов для регистрации кандидатов на президентский пост. В избирательной гонке продолжают участие восемь претендентов на пост главы государства: Путин, баллотирующийся на новый срок как самовыдвиженец, и семь кандидатов от партий.

Партиями выдвинуты Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Кандидаты от парламентских партий Жириновский и Грудинин освобождены от сбора подписей избирателей и уже прошли регистрацию. По закону кандидаты от непарламентских партий должны сдать в ЦИК не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. автографов, самовыдвиженцы - не менее 300 тыс. и не более 315 тыс.

29 января сотрудники избирательного штаба Путина подали в ЦИК документы для его регистрации кандидатом и около 315 тыс. подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта.