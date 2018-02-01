Суд в Москве огласит приговор по уголовному делу экс-главы Кировской области Белых

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в четверг огласит приговор в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток.

"Судебное заседание по делу Белых, на котором судья Татьяна Васюченко огласит в отношении подсудимого приговор, назначено на 12:00 мск", - сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.

Белых вину не признал и в последнем слове просил суд вынести ему оправдательный приговор. По мнению экс- губернатора, следствие и обвинение не смогли доказать его причастность к инкриминируемым преступлениям. Он также пытался показать нелогичность доводов прокуроров.

Гособвинение считает, что вина Белых полностью доказана совокупностью собранных по делу доказательств и просит суд признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере, назначив ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, по двум эпизодам получения взяток обвинение попросило назначить Белых штраф в двукратном размере, что составило 14 млн рублей, и в четырехкратном размере, что составило 96 млн рублей, сократив эту сумму по совокупности преступлений до 100 млн рублей.

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, он пробыл в СИЗО 19 месяцев. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"): получении лично и через посредников взяток на общую сумму 600 тыс. евро за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.