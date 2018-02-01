Завершается подача заявлений на участие в ЕГЭ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подача заявлений на сдачу единых госэкзаменов в 2018 году завершается в четверг, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимается только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее чем за две недели до начала экзаменов", - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что выпускники школ текущего года подают заявления на сдачу ЕГЭ по месту учебы, выпускники прошлых лет должны подать заявления в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта РФ.

"Последние три года наблюдается стабильный рост по выбору для сдачи ЕГЭ естественно-научных предметов и вместе с тем уменьшается интерес к обществознанию, который традиционно остается самым популярным предметом по выбору, так как его результаты требуются для поступления на большинство гуманитарных специальностей", - уточнили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. В частности, ЕГЭ по обществознанию в 2017 году сдавало 55,9%, в 2015 году - 56,2%. Физику в 2017 году выбрало 27% вместо 24,3% двумя годами ранее, биологию - 20,3% против 18,2%, химию 13,3% против 11,4%.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими участниками самостоятельно.

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии. Основанием для получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников текущего года является успешное прохождение ГИА-11 по русскому языку и математике одного из уровней.