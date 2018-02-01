Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Завершается подача заявлений на участие в ЕГЭ

Общество
1 февраля, 0:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В 2018 году основной период сдачи экзаменов пройдет с 28 мая по 2 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Подача заявлений на сдачу единых госэкзаменов в 2018 году завершается в четверг, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Смотрите также

Единый государственный экзамен. Досье

"После 1 февраля заявления на участие в ЕГЭ принимается только по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее чем за две недели до начала экзаменов", - пояснили в пресс-службе. Там добавили, что выпускники школ текущего года подают заявления на сдачу ЕГЭ по месту учебы, выпускники прошлых лет должны подать заявления в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые органами управления образованием субъекта РФ.

"Последние три года наблюдается стабильный рост по выбору для сдачи ЕГЭ естественно-научных предметов и вместе с тем уменьшается интерес к обществознанию, который традиционно остается самым популярным предметом по выбору, так как его результаты требуются для поступления на большинство гуманитарных специальностей", - уточнили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. В частности, ЕГЭ по обществознанию в 2017 году сдавало 55,9%, в 2015 году - 56,2%. Физику в 2017 году выбрало 27% вместо 24,3% двумя годами ранее, биологию - 20,3% против 18,2%, химию 13,3% против 11,4%.

В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдать ЕГЭ в досрочный период или в резервные дни основного периода. Срок сдачи ЕГЭ выбирается такими участниками самостоятельно.

Участие выпускников прошлых лет в основной период проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин, подтвержденных документально, и соответствующего решения государственной экзаменационной комиссии. Основанием для получения аттестата о среднем общем образовании для выпускников текущего года является успешное прохождение ГИА-11 по русскому языку и математике одного из уровней.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЕГЭ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама