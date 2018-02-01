Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Таиланде вступил в силу запрет на курение на пляжах

Общество
1 февраля, 5:39 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 1, февраля. /ТАСС

Ограничения действуют на 24 пляжах в 15 провинциях, в частности, на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Sakchai Lalit

БАНГКОК, 1 февраля. /ТАСС/. Запрет на курение на наиболее популярных у отдыхающих пляжах начал действовать в Таиланде с 1 февраля. Его нарушение грозит штрафом или тюремным заключением.

Как сообщили в департаменте морских и береговых ресурсов королевства, свободными от курения объявлены 24 пляжа в 15 провинциях королевства. Среди них оказались популярные места отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя, Хуахин и др. За нарушение запрета грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.), за которым может последовать лишение свободы на срок до одного года.

"Прежде чем идти на пляж курильщики должны погасить сигарету. Курение строго запрещено", - напомнил журналистам глава одного из региональных подразделений департамента морских и береговых ресурсов Баннарак Сермтхонг. Как пояснил чиновник, даже прогулка с зажженной сигаретой будет приравниваться к нарушению правил.

Предупреждающие надписи на пляжах, попавших в зону ограничения, были установлены, как правило, за несколько месяцев до начала действия ограничений. Здесь также оборудованы специальные места для курения - небольшие стеклянные павильоны с вытяжкой. К примеру, вдоль пляжа Патонг на острове Пхукет появились шесть подобных кабинок.

Ограничения, касающиеся курения, начали действовать в Таиланде еще с начала ноября прошлого года. Однако местные чиновники решили не применять санкции в отношении нарушителей в течение трех месяцев.

В Туристическом управлении Таиланда считают, что если данная мера окажется успешной, то она может быть расширена на все пляжи королевства. Как пояснили в ведомстве, главная причина введения запрета - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей. Власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, курсирующих в Сиамском заливе и Андаманском море, поскольку окурки с них чаще всего летят в воду.

Полный список "некурящих" пляжей доступен, в том числе, на сайте российского посольства в Таиланде. В дипмиссии туристов заранее предупредили о введении ограничения, разместив сообщение на официальном сайте и в социальных сетях. Таиланд - одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. За прошлый год королевство посетили более 1,3 млн туристов из РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
3
Welcome Home, или Возвращение на Родину
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама