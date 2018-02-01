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Административные дела завели на руководство хабаровской гимназии после вспышки норовируса

Общество
1 февраля, 6:02 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 1, февраля. /ТАСС

В результате вспышки норовируса 122 человека отравились

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ХАБАРОВСК, 1 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю возбудило несколько административных дел в отношении руководства гимназии, где заболели дети, и комбината питания. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Случаи заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников гимназии №3 в Хабаровске стали регистрировать 26 января. За день число заболевших увеличилось с 9 до 70, а на следующий день - до 100 человек. Позднее цифра обратившихся к врачам за помощью выросла до 122 человек. Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в отношении гимназии и ЗАО "Контакт", которое организовывало питание в учреждении.

"В отношении руководящего состава, должностных лиц и юридических лиц МАОУ г. Хабаровска "Гимназия №3 имени М. Ф. Панькова" и ЗАО "Контакт" возбуждены дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что составлены протоколы о временном запрете деятельности объектов "Контакта". Гимназия и предприятие должны будут провести дополнительные дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия. Сотрудникам "Контакта" придется обследоваться на кишечные инфекции, а также пройти переаттестацию на знание санитарных норм.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора, по данным на утро вторника число заболевших в результате вспышки норовируса в гимназии не изменилось: 122 человека. "Количество заболевших за сутки не изменилось. Новых случаев не выявлено", - сказала пресс-секретарь управления Анастасия Судакова.

По факту вспышки кишечной инфекции в гимназии возбуждено уголовное дело. По данным Роспотребнадзора, причиной заболевания стали салаты: их готовили в большом объеме, фасовали без перчаток и неправильно хранили. Школа закрыта на карантин.

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