Подмосковье протестирует новый алгоритм проведения ЕГЭ 2 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Московской области намерены протестировать новый алгоритм проведения ЕГЭ, который предполагает печать полного пакета документов для экзамена прямо в аудитории, 2 февраля. Об этом в четверг сообщили Министерстве образования Подмосковья.

"Апробация проведения ЕГЭ с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид пройдет 2 февраля 2018 года в шести муниципальных образованиях Московской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее в аудиторию к проведению ЕГЭ частично доставлялись готовые материалы. Новый алгоритм позволит усовершенствовать защиту экзамена, сэкономит средства на доставку и снизит нагрузку на организаторов экзаменов, считают в Минобразования. "Участие в апробации примут 270 выпускников 11 классов, которым будет предоставлена возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку", - добавили в ведомстве.

Организаторы экзамена будут тренироваться распечатывать материалы, сканировать бланки регистрации и ответов участников ЕГЭ и передавать данные в региональный центр обработки информации, чтобы на сам экзамен прошел без сбоев.