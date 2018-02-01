Более 1,1 млрд руб. будет выделено Архангельской области на строительство школ за 3 года

АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Более 1,1 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета в 2018-20 гг. на строительство школ в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Правительство Архангельской области приняло участие в конкурсном отборе государственных программ субъектов страны, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. В результате с 2018 года по 2020 год включительно федеральный бюджет выделит Поморью более 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В эксплуатацию планируется ввести пять новых школ школы в Красноборском, Коношском, Шенкурском и Мезенском районах, в результате будет создано 1760 новых учебных мест.

Из областного бюджета в рамках софинансирования в 2018 году на завершение работ на уже возводимых объектах и на оснащение новых школ оборудованием будет выделено свыше 118 млн рублей.