Более 8,5 тыс. школьников в Тамбове отправлены на карантин из-за ОРВИ

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Пять школ в Тамбове, в которых обучаются 6,8 тыс. учеников, в полном составе отправлены на неделю на вынужденные каникулы из-за роста числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Еще в девяти школах городах занятия приостановлены частично, в них из-за карантина не посещают занятия порядка 1,7 тыс. детей в 70 классах, сообщила ТАСС зампредседателя комитета департамента образования администрации города Ирина Романова.

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"Из-за роста числа заболевших ОРВИ в Тамбове полностью приостановлен процесс учебы в пяти школах - №4, №7, №31, №33, №35, в которых 6,8 тыс. учащихся. Частично занятия приостановлены в девяти школах, там не посещают занятия отдельные классы - в общем, 70 классов или более 1,7 тыс. учеников", - сказала Романова.

Она добавила, что дети переведены на дистанционное обучение.

В Тамбове 20 средних общеобразовательных школ, в которых обучаются более 27,4 тыс. детей.

По данным начальника отдела эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Тамбовской области Елены Пятибратовой, в регионе число забелевших гриппом и ОРВИ за три дня составило 3,9 тыс. человек, из них в Тамбове - 1,8 тыс. человек. Лабораторно подтверждено 7 случаев гриппа, из них один вирус H3N2, остальные - AH1N1. "Уровень эпидпорога не превышен, цифры пока ниже прошлогодних, потому что накануне сезона... привили против гриппа более 42% жителей региона", - сказала Пятибратова.