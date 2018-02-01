Бастрыкин предложил МВД вернуться к сопровождению автобусов с детьми машинами ГИБДД

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил МВД вернуться к сопровождению машинами ГИБДД автобусов с детьми. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Председатель Следственного комитета направил представление министру внутренних дел РФ с предложением вернуться к ранее существовавшему порядку, в соответствии с которым внутриведомственными документами предусматривалось обязательное сопровождение машинами ГИБДД даже одного автобуса с детьми, а не только целой колонны", - сообщила она.

Такое предложение глава СК внес после рабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ, где встретился с родственниками погибших в ДТП в декабре 2016 года. Тогда в аварии с участием автобуса погибли 12 человек, 10 из которых дети. По словам Петренко, следственные действия по делу завершены, в ближайшее время оно будет направлено для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд. "Бывшему начальнику отделения по исполнению административного законодательства Н. М. Дергунову и инспектору Н. А. Степановой предъявлено обвинение в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - сообщила Петренко.

По версии следствия, обвиняемые не обеспечили своевременное внесение в федеральную информационную систему ГИБДД сведений о лишении водительских прав водителя тягача, столкнувшегося с автобусом, Раиля Саитханова, что не позволило отстранить его от фактического управления транспортными средствами. Петренко отметила, что прокурор не соглашался с возбуждением уголовного дела, а также с мнением следствия в ходе расследования дела. "Кроме того, в ходе предварительного следствия заместитель генпрокурора РФ, надзирающий за ходом расследования, неоднократно вносил требования об устранении нарушений федерального законодательства, в частности, не видя причинно-следственной связи между действиями сотрудников ГИБДД Башкирии и произошедшим ДТП", - добавила Петренко.

Трагедия произошла 4 декабря 2016 года на 926-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Водитель тягача с груженым полуприцепом выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду по акробатике - воспитанников и тренеров школы спортивного резерва "Сибиряк". В результате автобус со школьниками также выехал на встречную полосу и столкнулся с другим грузовиком. Погибли 12 человек, включая 10 подростков, еще 13 человек получили тяжкие травмы.

Дела в отношении основных фигурантов дела, среди которых директор "Сибиряка" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин, представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук, а также водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов находятся на рассмотрении в суде.