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Ежемесячные выплаты на детей в многодетных семьях Ненецкого АО увеличили почти на 21%

Общество
1 февраля, 16:39 UTC+3

Пособия получат 2400 человек

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АРХАНГЕЛЬСК, 1 февраля. /ТАСС/. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа на сессии в четверг приняли закон об увеличении ежемесячной выплаты на каждого ребенка в многодетных семьях НАО на 20,8%. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Законодательная инициатива проработана департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения по поручению врио губернатора НАО Александра Цыбульского. "Детские" для многодетных сегодня составляют 1076 рублей. После индексации на 20,8% их размер составит 1300 рублей", - говорится в сообщении.

На эти цели из окружного бюджета потребуется 6,5 млн рублей из расчета 2400 получателей на 12 месяцев. В 2018 году в бюджете НАО на социальную поддержку многодетных семей предусмотрено 31,45 млн рублей.

Также принято решение о пенсионных доплатах для бывших работников Нарьян-Марского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания Ненецкого окружного рыболовецкого потребсоюза. Выплаты будут проиндексированы на 4%. Такие доплаты сегодня получают 73 человека.
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года. Январские выплаты в повышенном размере будут перечислены жителям НАО в феврале

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