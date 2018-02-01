Более 130 млн руб. направят на благоустройство городов в 2018 году в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 130 млн рублей направят на благоустройство городов в Оренбургской области в 2018 году по программе "Формирование комфортной среды". Об этом сообщили ТАСС в четверг в Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

"В 2018 году из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств в городах Оренбургской области планируется направить более 130 млн рублей по программе "Формирование комфортной среды", - сказал собеседник агентства.

В январе в регионе организован сбор предложений от жителей по программе благоустройства на 2018 год, сбор завершится в середине февраля. Для этого нужно составить заявку и опустить ее в специальные урны - ящики для сбора инициатив, которые появились в зданиях администраций муниципалитетов. Прием предложений продлится до середины февраля, само голосование будет в марте. Общественные территории, по которым будет подано наибольшее число заявок, войдут в перечень объектов для голосования. В числе общественных пространств могут быть парки, скверы, аллеи, набережные, центральные улицы и другие объекты.

Голосование пройдет в муниципалитетах с населением от 20 тыс. человек. В Оренбургской области это города Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Медногорск, а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа.

На реализацию проекта по созданию комфортной среды проживания в 2017 году в регионе было направлено около 600 млн рублей, половина из которых - из федерального бюджета. Основную часть - 70% всех средств программы - получили семь моногородов региона. В результате были благоустроены 36 дворовых территорий, девять общественных пространств и городской парк.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на 2017-2020 годы. Как сообщил в декабре 2017 года глава Минстроя РФ Михаил Мень в интервью телеканалу "Россия 24", в рамках реализации проекта в 2017 году было проведено более 33 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 6,5 млн человек. Более 204 тыс. граждан приняли участие в благоустройстве дворовых территорий, было проведено более 8,25 тыс. субботников.