Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 130 млн руб. направят на благоустройство городов в 2018 году в Оренбургской области

Общество
1 февраля, 16:45 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 1, февраля. /ТАСС

В регионе в январе организовали сбор предложений от жителей по программе благоустройства на 2018 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОРЕНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Более 130 млн рублей направят на благоустройство городов в Оренбургской области в 2018 году по программе "Формирование комфортной среды". Об этом сообщили ТАСС в четверг в Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона.

"В 2018 году из областного бюджета на благоустройство дворов и общественных пространств в городах Оренбургской области планируется направить более 130 млн рублей по программе "Формирование комфортной среды", - сказал собеседник агентства.

В январе в регионе организован сбор предложений от жителей по программе благоустройства на 2018 год, сбор завершится в середине февраля. Для этого нужно составить заявку и опустить ее в специальные урны - ящики для сбора инициатив, которые появились в зданиях администраций муниципалитетов. Прием предложений продлится до середины февраля, само голосование будет в марте. Общественные территории, по которым будет подано наибольшее число заявок, войдут в перечень объектов для голосования. В числе общественных пространств могут быть парки, скверы, аллеи, набережные, центральные улицы и другие объекты.

Голосование пройдет в муниципалитетах с населением от 20 тыс. человек. В Оренбургской области это города Оренбург, Орск, Бузулук, Бугуруслан, Новотроицк, Медногорск, а также Абдулинский, Гайский, Кувандыкский, Соль-Илецкий и Сорочинский городские округа.

На реализацию проекта по созданию комфортной среды проживания в 2017 году в регионе было направлено около 600 млн рублей, половина из которых - из федерального бюджета. Основную часть - 70% всех средств программы - получили семь моногородов региона. В результате были благоустроены 36 дворовых территорий, девять общественных пространств и городской парк.

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан на 2017-2020 годы. Как сообщил в декабре 2017 года глава Минстроя РФ Михаил Мень в интервью телеканалу "Россия 24", в рамках реализации проекта в 2017 году было проведено более 33 тыс. мероприятий, в которых приняли участие 6,5 млн человек. Более 204 тыс. граждан приняли участие в благоустройстве дворовых территорий, было проведено более 8,25 тыс. субботников.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Оренбургская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама