Парк "Виштынецкий" под Калининградом может получить статус охраняемой территории ЮНЕСКО

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Природный парк "Виштынецкий" в Калининградской области может стать первой в регионе особо охраняемой природной территорией международного значения. Подать заявку в ЮНЕСКО на присвоение соответствующего статуса власти планируют в 2019 году, сообщили ТАСС в четверг в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

"Создание биосферной территории на базе парка "Виштынецкий", территории, признанной на международном уровне, позволит привлекать инвесторов, участвовать в международных проектах как по линии ЮНЕСКО, так и по линии международных фондов, претендовать на различные гранты для развития территории", - сказала представитель Минприроды.

Вопросы, связанные с будущим парка "Виштынецкий", его статусом особо охраняемой природной территории международного значения, развитием инфраструктуры и ведением хозяйственной деятельности без ущерба для окружающей среды, обсуждались на выездном расширенном заседании рабочей группы под руководством заместителя министра природных ресурсов и экологии области Людмилы Поплавской. К дискуссии привлекли не только чиновников, но также экологов, ученых, общественников, жителей домов и поселений, которые могут войти в состав будущей биосферной территории.

Постоянно действующим органом управления и интеграции программ и мероприятий на биосферной территории станет коллегиальный координационный совет. "Его работа будет направлена на сохранение биологического разнообразия и природных ресурсов этой особо охраняемой территории", - сказал присутствовавший на заседании руководитель дирекции природного парка Андрей Гриднев.

Сейчас рабочая группа приступила к разработке планов развития парка "Виштынецкий", материалов и документации, необходимых для формирования заявки в ЮНЕСКО.

Парк на территории трех стран

"Виштынецкий" расположен в юго-восточной части Калининградской области. Является трансграничным природным комплексом на стыке Калининградской области, Польши и Литвы. Вместе с ландшафтным парком "Пуща Роминтска" в Польше и литовским парком "Виштытис" образует закрытый лесной массив площадью почти 360 квадратных километров. Основу природного комплекса составляет крупный лесной массив - Виштынецкий (Красный) лес.

По мнению специалистов, природный комплекс "Виштынецкий лес" имеет важное международное и общероссийское значение как ключевая орнитологическая территория всемирного и общеевропейского значения и является особо ценным трансграничным водно-болотным угодьем. Это перспективная территория для многоплановых научных исследований, организации природоохранного просвещения, экологического и охотничьего туризма, регулируемого рекреационного использования.

В парке обитают 45 видов животных: олени, кабаны, косули, лоси, в том числе хищники: волки, рыси, лисицы, енотовидные собаки и другие. Согласно исследованиям орнитологов, в лесу обитают также 214 видов птиц, из них 145 видов, гнездящихся в этой местности, 69 видов перелетных и 53 вида пернатых, остающихся в парке на зиму.