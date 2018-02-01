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Более 20 рейсов задерживаются в московских аэропортах

Общество
1 февраля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Самые коротки задержки зафиксированы в аэропорту Шереметьево

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Более 20 рейсов задерживаются в четверг в аэропортах Москвы, об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушных гаваней Московского авиационного узла.

По состоянию на 16:30 мск в аэропорту Шереметьеве задерживается один рейс, отменены три рейса. В Домодедове задерживаются 13 рейсов, еще три отменены. Во Внукове задерживаются девять рейсов.

По данным специализированного портала Flightradar, в Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на четыре минуты, на прилет - на пять минут. В Домодедове на вылет рейсы задерживаются в среднем на 17 минут, на прилет - на пять минут. Среднее время задержки рейсов на вылет в аэропорте Внуково составляет 16 минут, на прилет - 10 минут.

По данным синоптиков, в первый день февраля в Москве сохраняется облачная погода с прояснениями, по области местами небольшой снег.

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