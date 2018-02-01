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ООН попросила $3,2 млрд для нуждающихся в Южном Судане

Общество
1 февраля, 17:35 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, февраля. /ТАСС

В Южном Судане гумпомощь срочно нужна для 7 млн человек

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ЖЕНЕВА, 1 февраля. /ТАСС/. ООН обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить в 2018 году $3,2 млрд для нуждающихся жителей Южного Судана и беженцев из этой страны. Об этом сообщила в четверг женевская штаб-квартира Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что на нужды 2,5 млн беженцев, нашедших приют в Уганде, Кении, Судане, Эфиопии, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике, в 2018 году требуется $1,5 млрд. Кроме того, в самом Южном Судане в гуманитарной помощи срочно нуждаются около 7 млн человек, включая 2 млн внутренне перемещенных лиц, и на эти цели необходимо изыскать $1,7 млрд. "Конфликт и отсутствие безопасности привели к тому, что свои дома вынужденно покинула треть жителей Южного Судана", - констатируют в УВКБ.

По прогнозам этого ведомства, "к концу нынешнего года число беженцев превысит 3 млн человек, и Южный Судан станет третьим по масштабам кризисом в Африке со времен геноцида в Руанде". "Конфликт очищает Южный Судан от людей, которые должны быть крупнейшим ресурсом для молодой нации. Они должны строить страну, а не бежать из нее, - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди. - Пока жители Южного Судана ожидают мирного решения, мир должен помогать им".

В УВКБ напоминают, что план помощи южносуданским беженцам в 2017 году был профинансирован лишь на 33%, а программа поддержки нуждающихся людей внутри страны - на 73%.

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