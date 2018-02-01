Активисты "Молодежки ОНФ" 2 февраля будут танцевать вальс в честь победы под Сталинградом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Активисты молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" 2 февраля будут на вокзалах и в парках танцевать "Случайный вальс" в честь 75-летия победы в Сталинградской битве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

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"Молодежка ОНФ" проводит акцию "Случайный вальс" более чем в 60 субъектах. Эта композиция была написана как раз после битвы за Сталинград в 1943 году", - отмечается в сообщении.

"Мелодия будет звучать 2 февраля по всей стране в парках, на вокзалах, в общественном транспорте и вновь напомнит людям о том времени, когда сломить силу духа нашего народа было просто невозможно. Активисты "Молодежки ОНФ" проведут флешмоб и исполнят вальс на глазах случайных зрителей и предложат им присоединиться", - отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, в честь годовщины победы под Сталинградом активисты ОНФ организуют встречи ветеранов Великой Отечественной войны с детьми. Ожидается, что такие встречи пройдут в 16 регионах России.

"Ветераны и дети в стихах обратятся к будущим поколениям с призывом помнить о героическом подвиге защитников Сталинграда. Активисты ОНФ снимут видеоролик, в котором дети и ветераны прочтут строки произведения Николая Добронравова "Поклонимся великим тем годам", - уточнили в пресс-службе движения.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) - одна из решающих в ходе Великой Отечественной войны. По размаху, длительности, напряженности и количеству участников - одна из крупнейших во Второй мировой войне. Сражение продолжалось 200 дней и разворачивалось на территории площадью порядка 100 тыс. квадратных километров при протяженности фронта от 400 до 850 километров. На разных этапах боевых действий в битве с обеих сторон участвовали более 2,1 млн человек.

Президент России Владимир Путин 20 февраля 2017 года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома немецко- фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля.