Путин с борта вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена", который примет матчи ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, который совершает рабочую поездку в Ростовскую область, с борта вертолета осмотрел стадион "Ростов Арена", где летом пройдут матчи чемпионата мира по футболу, а также прилегающие спортивные объекты.

Глава государства выслушал доклад губернатора области Василия Голубева о степени готовности стадиона и инфраструктуры, а также о перспективах превращения этого района в спортивно-оздоровительный кластер. Глава региона заверил президента в том, что объекты практически полностью завершены.

Помимо "Ростов Арены" в единый спортивный кластер входят гребной канал и акватория для водных видов спорта, ледовый и гандбольный комплексы, конноспортивная школа. Планируется, что пользоваться этими объектами смогут не только профессиональные спортсмены, но и любители, в том числе, студенты и школьники.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Кроме Ростова-на-Дону матчи турнира примут Москва, десять других российских городов. На "Ростов арене", которая вмещает 45 тысяч зрителей, пройдут четыре матча групповой стадии ЧМ-2018: Бразилия - Швейцария (17 июня), Уругвай - Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея - Мексика (23 июня), Исландия - Хорватия (26 июня), а также одна из встреч 1/8 финала (2 июля).