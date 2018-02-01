Центр высокоточной радиологии для лечения рака головного мозга открыли в Обнинске

ТАСС, 1 февраля. Медицинский центр Gamma Clinic для лечения рака головного мозга лучевой терапией с помощью высокоточного излучения открылся в Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр радиологии" Минздрава РФ. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства Калужской области.

"Очень часто мельчайшая опухоль, находясь рядом с центром жизнеобеспечения организма, недоступна для скальпеля, недоступна для химиотерапии, и единственный способ лечения - лучевая терапия, высокоточная, высокодозная. Именно такое подразделение новое открыто в нашем учреждении. И это подразделение будет оказывать помощь и жителям Калужской области, и всей Российской Федерации", - сказал журналистам на открытии медицинского центра заместитель Министра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

Инвестором проекта Gamma Clinic выступила компания IPT Group. В клинике установлен - гамма-нож - новейший аппарат для проведения лучевой терапии с помощью высокоточного излучения. Новый центр станет важной составляющей медицинского ядерного кластера, который создается на базе МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Как уточнили ТАСС в пресс-службе центра, стоимость гамма-ножа составила около €5 млн.

МРНЦ им. А. Ф. Цыба - один из старейших в России радиологических центров, был основан в 1962 году для разработки и совершенствования методов лучевой диагностики и лучевой терапии, профилактики и лечения лучевых повреждений, изучения биологического и медицинского действия ионизирующего излучения. Центр является головным по проблеме радиологии и радиационной медицины, ведущим в России учреждением по разработке и применению в медицине высокотехнологичных радиологических методов диагностики и лечения больных с онкологическими и неонкологическими заболеваниями.

Ежегодно специализированную медицинскую стационарную помощь здесь получают более 11 тыс. пациентов. Более 5 тыс. больных получают высокотехнологичную медицинскую помощь.