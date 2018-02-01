Профессор, отметивший 100-летие, стал участником конкурса "Лучшие практики наставничества"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Профессор Академии Государственной противопожарной службы МЧС Михаил Безбородко, отметивший недавно 100-летний юбилей, стал самым старшим участником Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества", сообщил ТАСС в четверг директор по коммуникациям АСИ Игорь Карачин.

"Самому старшему участнику конкурса Михаилу Безбородко 7 ноября прошлого года исполнилось 100 лет. Несмотря на свой внушительный возраст, он продолжает преподавательскую деятельность, является действующим профессором кафедры пожарной техники Академии ГПС МЧС России. За 25 лет в созданной им профессиональной школе подготовки молодых преподавателей Михаил Безбородко подготовил 39 кандидатов наук, 4 докторов наук, в том числе и зарубежных", - сказал он.

По словам Карачина, Безбородко является участником Великой Отечественной войны. Он полковник в отставке, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, сфера его научных интересов связана с эксплуатацией бронетанковой и специальной пожарной техники, он является действительным членом Национальной Академии наук пожарной безопасности.

Под руководством Безбородко разработан пожарный автомобиль "СПА-Север", способный успешно работать при любых морозах, а его учебник "Пожарная и аварийно- спасательная техника" признан лучшим учебным изданием 2015 года.

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Лучшие практики наставничества" проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) по пяти номинациям: "Наставничество на производстве", "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении", "Дети учат детей". Также учреждены две персональные номинации - гран-при "Наставник года" для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и "Руководитель года" для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.

Победителей ждут призы: за первое место - 300 тыс. рублей, за второе место - 200 тыс. рублей и за третье - 100 тыс. рублей.

Награждение лауреатов конкурса состоится 14 февраля в рамках форума "Наставник", который пройдет на ВДНХ.

О форуме

"Наставник" - первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в РФ. Он пройдет с 13 по 15 февраля 2018 года на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве. Форум проводится с целью формирования государственной программы поддержки наставничества, а также выбора лучших практик для их внедрения в регионах страны. Деловая программа форума условно разделена на 4 основных блока: "Наставничество на производстве", "Наставничество в социальной сфере", "Наставничество в образовании и кружковом движении" и "Наставничество в бизнесе и предпринимательстве".

В феврале-марте этого года окружные форумы "Наставник" пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером первого всероссийского форума "Наставник".